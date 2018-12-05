شاهد .. خناقة وتهديدات ببرنامج الإبراشي بسبب "فستان" رانيا يوسف

05 ديسمبر 2018 - 08:10 ص

اندلعت مشادة قوية بين الناقد الفني أحمد أبو العلا والمحامي وليد صابر بسبب القضايا التي رفعها محامون على الفنانة رانيا يوسف بسبب فستانها المثير للجدل.



وشن "أبو العلا" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي ، هجومًا شرسًا على المحامي وليد صابر ، قائلًا: "أنت تبحث عن الشهرة ، ورغم ذلك لن تحصل عليها".



وتعرض "أبو العلا" للتهديد من المحامي وليد صابر قائلًا: "اعتذر لمحاميي مصر وإلا ستنال جزاءك بالمستحق وهو الحبس فرد الناقد الفني: "أنت اللى يجب أن تعتذر لكتاب وفناني مصر، وأنت فاضى لرفع الدعاوى".

