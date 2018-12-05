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فيس بوك يتيح ميزة جديدة قد تغير حياة المستخدمين

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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أطلق موقع "فيس بوك" ميزة جديدة لمستخدميه من المتوقع أن تساهم في تغيير نمط حياتهم وبخاصة في فترة الإجازات والأعياد.

وتسمح مجموعات فيس بوك للمستخدمين الآن بحفظ أي شيء تقريبًا يمكنهم العثور عليه على الشبكة الاجتماعية، بما في ذلك المشاركات، مقاطع الفيديو، قوائم التسوق وحتى الإعلانات، حيث يسمح فيس بوك بمشاركة المجموعات مع الأصدقاء.

وفي الوقت المناسب للعطلات، يقوم موقع فيس بوك بطرح ميزة تشبه قائمة أمنيات Amazon التي من المرجح أن تكون مفيدة عندما تكون في حاجة إلى فكرة جيدة عن الهدايا، ويمكن أيضًا استخدام مجموعات Facebook لأكثر من قائمة أمنيات بسيطة.

وترى الشركة الميزة الجديدة كأداة "تعاونية"، وفقًا لتقارير TechCrunch. وتقول شركة فيس بوك في بيانها "إذا كنت تخطط أنت ومجموعة من الأصدقاء لإقامة حفلة، فبإمكان أحدهم إنشاء مجموعة تسمى (وصفات العطلات) ومشاركتها مع كل شخص يساعد على التخطيط، ويمكن للمدعوين إضافة وصفات العطلات التي اكتشفوها على فيس بوك وحفظها.

وتضيف فيس بوك: "الاحتمالات تمتد إلى ما بعد موسم الأعياد ويمكن أن تكون مفيدة للتنسيق مع الأصدقاء حول التخطيط لقضاء العطلة الصيفية وأفكار تسجيل الزفاف وتأثيث شقة جديدة وأكثر من ذلك". وبدأ فيس بوك السماح للمستخدمين بحفظ الأشياء على الشبكة الاجتماعية منذ عامين، ولكنها كانت خطوة مبدئية للميزة الجديدة الشاملة التي طرحت اليوم Facebook Groups.

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