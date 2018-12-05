الخطيب يكشف السبب الحقيقي لرفض "جوزيه" تدريب الأهلي

أحمد عادل شعبان
أكد الكاتب الصحفي والإعلامي إيهاب الخطيب أن المدرب الأسطوري للنادي الأهلي مانويل جوزيه رفض العودة لتدريب الفريق .
وقال "الخطيب" تعليقًا على رفض جوزيه: "مش عايزكم تتخضوا من كلمة (رفض) .. السبب الحقيقي للرفض أن إدارة النادي الأهلي عرضت على جوزيه العودة لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم ثم يتم البت في أمره".
وأضاف: "جوزيه شعر بأن العرض ليس على قدره ، مؤكدًا أنه بقى لفترة طويلة مع الأهلي وكان معه غالبية نجوم الفريق ، وبالتالي هناك قرار داخل الأهلي أن يعمل جوزيه مستشارا فنيا للفريق وليس مدربا".
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