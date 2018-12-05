» شاهد أهداف ومهارات مهاجم الأهلي الجديد "حامد حمدان"

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الرياضة

حمدان
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الاهلى

حامد حمدان

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أهداف ومهارات تخص اللاعب الفلسطيني حامد حمدان المنتقل حديثًا للنادي الأهلي .

وتعاقد الأهلي مع "حمدان" لمدة 5 سنوات ومن المقرر أن يلعب في فريق الشباب لاكتساب الخبرات ومن ثم تصعيده للفريق الأول.

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