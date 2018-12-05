  • الأربعاء 05 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:21 م
بحث متقدم
صلاح

رسالة مهمة من "كلوب" لـ "صلاح"

وزير الخارجية سامح شكري

وزير الخارجية: مستعدون لإنهاء الأزمة مع قطر بشرط!

ارشيفية

مانديلا.. حاز نوبل للسلام.. واسمه على قوائم الإرهابيين

مستشار بن زايد: مجلس الشيوخ مصاب بـ" جنون البقر"

مستشار بن زايد: مجلس الشيوخ مصاب بـ"جنون البقر"

البرادعي

ماذا قال «البرادعي» عن دعوة السعودية لـ«قطر»؟

الدكتور دينا أنور

كاتبة تدعو خالعات الحجاب والنقاب لجلسة تصوير

إمبراطور " نيسان".. يقرأ روايات بوليسية في محبسه

إمبراطور "نيسان".. يقرأ روايات بوليسية فى محبسه

القحطاني وعسيري

تركيا تصدر مذكرة اعتقال بحق "القحطاني" وعسيرى

سخرية سورية.. « النظام سرق القطار والجولاني سرق الحديد»

سخرية سورية.. «النظام سرق القطار والجولاني سرق الحديد»

مظاهرات في إسرائيل

بالصور.. أكثر من 30 ألف شخص يتظاهرون في تل أبيب

بالصور..

المالية: الانتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك وإرساله إلى مجلس الوزراء

مال وأعمال

وزير المالية
وزير المالية

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مجلس الوزراء يستعرض ملامح مشروع قانون "الجمارك"

#

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون المرور

#

المالية: ندرس فرض ضرائب جديدة على إعلانات «مواقع التواصل»

#

مدبولي ينقل تبعية "المشروعات الصغيرة" لرئاسة مجلس الوزراء

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القيادة السياسية تُولي أهمية كبيرة لتطوير مصلحة الجمارك باعتبار أن هدفها الأساسى هو حماية الأمن القومى المصرى بجانب الحفاظ على منافذها من تهريب الآثار والمخدرات والبضائع غير مسموح بها وهى عملية ليست بالأمر الهين لذا لابد من العمل بفاعلية كاملة حتى يتسنى لنا الانتهاء من تطوير وميكنة مصلحة الجمارك في نهاية يونيو 2020 والتعامل مع الملفات الجمركية خلال الفترة المقبلة من خلال استكمال حوكمة المنافذ الجمركية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة اجهزة الجمارك بالدول المتقدمة.

ولفت د.معيط إلى أن تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الإفراج الجمركى والذى يصل فى المتوسط لـ28 يومًا ولكن هذا التأخر ليس بسبب مصلحة الجمارك فقط بل وجود بعض الجهات الاخرى التى تتعامل مع مصلحة الجمارك مثل الحجر الزراعى والبيطرى وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرًا إلى أن هناك دولا تنتهى من الإفراج الجمركى خلال 3 أيام ودول أخرى خلال ساعات ويجب أن نسعى لنلحق بهذا الركب.

وأشار وزير المالية إلى أن الارتقاء بمصلحة الجمارك يساهم فى التيسير على المتعاملين معها والعاملين بها لينعكس ذلك بشكل إيجابى على تصنيف الدولة لدى المؤسسات الدولية مؤكدًا أهمية استكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة لدفع عجلة الاقتصاد مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري والارتقاء بأدائه.

جاء ذلك خلال اجتماع د.محمد معيط وزير المالية مع قيادات مصلحة الجمارك بحضور د.إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

وأوضح الوزير أن هناك خطة تم إعدادها لتطوير المصلحة مكونة من عدة محاور وسيتم التحرك فى جميع هذه المحاور بالتوازى لسرعة الانتهاء من عملية التطوير الشامل وتتمثل أهم هذه المحاور فى تطوير العنصر البشرى وتفعيل منظومة الشباك الواحد وحوكمة وميكنة المصلحة وتطوير أجهزة الفحص والكشف بالأشعة  بالإضافة إلى اعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري ووضع آلية لهذه الإجراءات ودمجها وعدم تكرارها، إلى جانب تشديد الرقابة علي جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في استخدام المنظومة المميكنة وأفضل الممارسات العالمية فى هذا المجال وتطوير المراكز اللوجستية، مشيرًا إلى أن هناك دول عديدة سبقت فى هذا الشأن.

وأضاف وزير المالية أنه تم الانتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك وإرساله الى مجلس الوزراء الذي بدأ مناقشته الأسبوع الماضي وقد تم إرساله لجميع الجهات المعنية وتم الأخذ فى الاعتبار الملاحظات والمقترحات وأن الوزارة لديها قناعة وإيمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق لضمان الاستقرار والاستدامة.

تقييم الموضوع:
بالصور.. اجتماع وزير المالية مع قيادات مصلحة الجمارك بالصور.. اجتماع وزير المالية مع قيادات مصلحة الجمارك بالصور.. اجتماع وزير المالية مع قيادات مصلحة الجمارك بالصور.. اجتماع وزير المالية مع قيادات مصلحة الجمارك بالصور.. اجتماع وزير المالية مع قيادات مصلحة الجمارك بالصور.. اجتماع وزير المالية مع قيادات مصلحة الجمارك بالصور.. اجتماع وزير المالية مع قيادات مصلحة الجمارك


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

النِتْ.. والنَتْيتَه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» النائب العام يحيل المتهم باختطاف طائرة مصر للطيران لـ"الجنايات"
» هكذا علق ساويرس على شاب تخلى عن ملابسه لفقير
» جنرال أمريكي يكشف مكان البغدادي
» بالفيديو.. سر إصدار العملات البلاستيكية
» تعرف على أعراض نقص الحديد وكيفية علاجه
» 12 فائدة صحية للسبانخ تعرف عليها
» "الإبراشي": "اللي بيحصل ده قطع للنور وتكميم للأفواه"
» ترامب يسخر من ماكرون بسبب "السترات الصفراء"
» معسكر مغلق للزمالك بالإسكندرية استعدادًا للمصري
» رد صادم من مبروك عطية لرجل يشكو من برود زوجته الجنسى
» الأهلى فى اختبار صعب أمام "الجونة"

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية
ضحية السعودية