  • الأربعاء 05 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:20 م
بحث متقدم
صلاح

رسالة مهمة من "كلوب" لـ "صلاح"

وزير الخارجية سامح شكري

وزير الخارجية: مستعدون لإنهاء الأزمة مع قطر بشرط!

ارشيفية

مانديلا.. حاز نوبل للسلام.. واسمه على قوائم الإرهابيين

مستشار بن زايد: مجلس الشيوخ مصاب بـ" جنون البقر"

مستشار بن زايد: مجلس الشيوخ مصاب بـ"جنون البقر"

البرادعي

ماذا قال «البرادعي» عن دعوة السعودية لـ«قطر»؟

الدكتور دينا أنور

كاتبة تدعو خالعات الحجاب والنقاب لجلسة تصوير

إمبراطور " نيسان".. يقرأ روايات بوليسية في محبسه

إمبراطور "نيسان".. يقرأ روايات بوليسية فى محبسه

القحطاني وعسيري

تركيا تصدر مذكرة اعتقال بحق "القحطاني" وعسيرى

سخرية سورية.. « النظام سرق القطار والجولاني سرق الحديد»

سخرية سورية.. «النظام سرق القطار والجولاني سرق الحديد»

مظاهرات في إسرائيل

بالصور.. أكثر من 30 ألف شخص يتظاهرون في تل أبيب

وزير الخارجية: مستعدون لإنهاء الأزمة مع قطر بشرط!

الحياة السياسية

وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

تصريح مفاجيء و غير متوقع من "وزير القوى العاملة" عن قطر

#

التعاون العسكري والأمني مع قطر لم يتأثر بالخلاف السياسي

#

«شكري»: حل الأزمة مع قطر في يدها

#

«شكرى» يكشف تطورات الأزمة مع قطر

العرب

تعاون

مجلس

بروتوكول

سيدات الاعمال

أعلن وزير الخارجية، سامح شكري، أن الدول العربية الأربع مستعدة لإنهاء أزمتها مع قطر ولكن بشرط "حسب روسيا اليوم".

وقال وزير الخارجية المصري، قبيل مغادرته الكويت خلال اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية - الكويتية: "إذا كان هناك توجه حقيقي لتغير المسار والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية، والابتعاد عن التنظيمات المتطرفة، والترويج لها من خلال أبواق إعلامية في قطر، فهناك مجال للحديث".

وأوضح شكري، أن مصر تتمسك بشروط الرباعي العربي الـ13 لإنهاء الأزمة مع قطر.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد التقى أمس الثلاثاء، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال زيارته الرسمية لهذه الدولة الخليجية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

النِتْ.. والنَتْيتَه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» النائب العام يحيل المتهم باختطاف طائرة مصر للطيران لـ"الجنايات"
» هكذا علق ساويرس على شاب تخلى عن ملابسه لفقير
» جنرال أمريكي يكشف مكان البغدادي
» بالفيديو.. سر إصدار العملات البلاستيكية
» تعرف على أعراض نقص الحديد وكيفية علاجه
» 12 فائدة صحية للسبانخ تعرف عليها
» "الإبراشي": "اللي بيحصل ده قطع للنور وتكميم للأفواه"
» ترامب يسخر من ماكرون بسبب "السترات الصفراء"
» معسكر مغلق للزمالك بالإسكندرية استعدادًا للمصري
» رد صادم من مبروك عطية لرجل يشكو من برود زوجته الجنسى
» الأهلى فى اختبار صعب أمام "الجونة"

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية
ضحية السعودية