ماذا قال «البرادعي» عن دعوة السعودية لـ«قطر»؟

05 ديسمبر 2018 - 12:43 م

علق الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، على دعوة السعودية لأمير قطر لحضور القمة الخليجية في الرياض.

وقال في تغريدة لة بـ"تويتر": "خطوة على الطريق الصحيح طال انتظارها وآمل أن تتلوها خطوات محددة لحل الخلافات".

وتابع: "يجب علي كل الأطراف النضج لإدراك أن الكل خاسر فى ضوء الانقسام والتشرذم الحالي فى العالم العربي! أدعو الله أن لا أكون مخطئًا".

وكان قد تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقررة في التاسع من ديسمبرالحالي، ومن المرجح أن تكون بداية نهاة الاختلاف بين قطر ودول الخليج.