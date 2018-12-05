المحافظين: الشباب أساس تشكيل الأمانات والوحدات المختلفة

05 ديسمبر 2018 - 12:51 م

قال خالد خطاب، أمين حزب المحافظين بالجيزة، إنه تم التحرك لاستكمال الأمانات المختلفة والوحدات الحزبية بالمحافظة، بعد تشكيل الأمانة الجديدة، مشيرًا إلى أنه تمت مراعاة استهداف الشباب ضمن التشكيلات المختلفة.

وأوضح "خطاب"، خلال كلمته باللقاء الذي عقد بمقر الحزب مع المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، أن الأمانة قامت خلال الفترة الحالية منذ تشكيلها، وحتى الآن، بعدد من الفعاليات والأنشطة بهدف التواصل مع المواطنين بشكل أكبر، مضيفًا أنه يجري إعداد عدد من الفعاليات تقوم بها الأمانة خلال الشهر الجارى.

وأشار إلى أن هناك رؤية لأمانة الحزب، يتم إعدادها لتنفيذها مع بداية العام الجديد، منها تنظيم دورات تثقيفة وفنية وملتقيات لتوظيف الشباب، والمساهمة في القضاء على البطالة بالمحافظة، وتجهيز عدد من الشباب لانتخابات المحليات المقبلة بالمحافظة، واختيار أكفأ العناصر والدفع بها.

شارك في اللقاء، المهندس عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم، ومحمد خطاب، نائب الحزب للشئون الدستورية والتشريعية، وشعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية، ورشا عمر، رئيس لجنة التواصل الجماهيري، وكريم عبدالعاطي، رئيس لجنة العضوية، وعبود خضر، أمين مساعد الجيزة، وحازم أمين، أمين حي العجوزة.