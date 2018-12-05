» جنرال أمريكي يكشف مكان البغدادي

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كشف الجنرال الأمريكي فرانك ماكنزي، المرشح لتولي رئاسة القيادة المركزية الأمريكية، عن مكان تواجد زعيم تنظيم الدولة "أبو بكر البغدادي".

وبحسب "CNN "، قال ماكنزي، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ تتعلق بتعيينه قائدًا للقيادة المركزية، إن "البغدادي شخص خائف جدًا يجري هربًا للنجاة بحياته في الصحراء قرب نهر الفرات على حدود العراق وسوريا ".

وأضافت "CNN " أن الجنرال فرانك ماكنزي، لم يحدد خلال جلسة الاستماع، جدولاً زمنيًا لإلقاء القبض على البغدادي أو قتله، لكنه قال إنه يعتقد أن "قدراته قد تضررت بشكل كبير"، لافتا إلي أن  ذلك "يرجع إلى الحملة العسكرية المستمرة التي يقودها التحالف الدولي ضد مواقع التنظيم المتبقية".

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