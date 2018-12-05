» بالفيديو.. سر إصدار العملات البلاستيكية

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كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، سبب طباعة الحكومة عملات مصرية بلاستيكية في عام 2020، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من الدول يستخدم هذه التقنية الجديدة، والبنك المركزي يحاول ألا يكون بعيدًا عن التطور الذي يشهده العالم.

وأضاف "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten " اليوم الأربعاء، أن العملات البلاستيكية لها أكثر من فائدة أبرزها أنها صعبة التزوير، بالإضافة إلى أنها أقوى وأمتن من العملات الورقية وفترة صلاحيتها أكبر، كما أنها تعتبر أكثر أمانًا من الورقية.

وأضاف أن إصدار الحكومة لعملات بلاستيكية يحسن من أداء الاقتصاد، ومن كفاءة إدارة الأموال على مستوى البنوك والشركات.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إلى أن العملات البلاستيكية تستخدم في ماكينات "atm ".


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