قرطام: المعارضة ليس هدفها الفرقة

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قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن الحراك السياسى دائمًا ما يفرض التغيير بشرط عدم وجود خلافات، لأنه الطريق السلمى للتغيير والتطوير، فإن لم تكن هناك معارضة وحكومة إذا فأين الدولة؟ فأساس بناء أي دولة قائم على وجود معارضة وحكومة.

وتابع "قرطام" في حديثه خلال لقائه مع أمانة الجيزة بعد تشكيلها الجديد، أن أي دولة فى العالم لها دعامتان هما الحكومة والمعارضة، ولا يمكن العمل بدون أحدهما لأنهما يكملان بعضهما البعض، وأن الرأى المعارض في أي دولة في العالم دائما ما يفرض رأيه على السياسات الخارجية للدولة لأنه يستند على قاعدة شعبية.

وأردف أن المعارضة هدفها تقوية الدولة داخليًا وخارجيًا، منتقدًا سياسة التخوين التى ينتهجها البعض بمجرد معرفة الشخص أنه معارض، مؤكدًا أن هؤلاء المعارضين هم أكثر وطنية من الآخرين ويقدمون حلولاً وبدائل أخرى للحكومة من وجهة نظرهم فيما يخص الأزمات.

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