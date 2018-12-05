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إطلاق مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية في أبريل

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تطبيقات السياحة الصحية المصرية

أمينة عبد العال

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تنطلق فعاليات مؤتمر "تطبيقات السياحة الصحية المصرية" بالقاهرة فى الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2019، برئاسة الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق، واللواء طبيب عصام القاضي نائب مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة مقررًا للمؤتمر والدكتور عبد العاطى المناعى رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي منسقًا عامًا للمؤتمر.

وقد صرح اللواء طبيب عصام القاضى بأن إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة تمتلك بنية تحتية قوية من المجمعات الطبية والمستشفيات العالمية والمراكز الطبية المتخصصة تسمح لها بتقديم سياحة علاجية عالية التميز تضع مصر فى الصدارة على خريطة السياحة العلاجية العالمية

من ناحيته أضاف الدكتور عبد العاطي المناعي منسق عام المؤتمر، أن وجود قامتين عظيمتين كالدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق الذي أرسى قواعد صناعة السياحة العلاجية منذ سنوات واللواء طبيب عصام القاضي نائب مديرمركزالبحوث الطبية والطب التجديدى بالقوات المسلحة ومستشار جراحة الأوعية بالقوات المسلحة، وعضو اللجنة العليا للسياحة العلاجية، وسيكون إضافة عظيمة وقيمة للمؤتمر، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يكون المؤتمر دوريًا وسنويًا للترويج للسياحة الصحية المصرية بشكل عالمي يليق بمصر وعظمتها وتاريخها.

وأوضح ”المناعي” أن المؤتمر سوف يتناول مناقشة أحدث التطبيقات في السياحة العلاجية والاستشفائية بمصر بالإضافة إلي السياحة الصحية الميسرة لذوي الإعاقة والسياحة التدريبية، كما يتم خلال المؤتمر تنظيم عدد من ورش العمل والندوات، بالإضافة إلى تنظيم معرض متخصص يشتمل علي عرض مستلزمات صناعة السياحة الصحية، وأن المؤتمر سوف يشارك به عدد كبير من كبار الأطباء وخبراء السياحة من المصريين والأجانب وأيضًا مشاركة بيوت الخبرة العالمية في تطبيقات السياحة الصحية المتنوعة وشركات الخدمات الطبية والمنتجعات الصحية، والمستشفيات المصرية وشركات التأمين والعديد من المهتمين بصناعة السياحة الصحية المصرية، وذلك لإثراء المؤتمر بخبراتهم، ولعقد شراكات وعلاقات تعود بالفائدة على الجانبين تدفع بعجلة السياحة بشكل عام والسياحة الصحية بشكل خاص.

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