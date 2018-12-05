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مستشار بن زايد: مجلس الشيوخ مصاب بـ" جنون البقر"
مستشار بن زايد: مجلس الشيوخ مصاب بـ" جنون البقر"

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قال عبد الخالق عبد الله، المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، إن بعض قيادات مجلس الشيوخ مصابون بـ"جنون البقر".

وأضاف في تدوينة له على حسابه فى "تويتر": "حالة هستيريا واختلال نفسي وعقلي بين قيادات في مجلس الشيوخ في واشنطن.. أحدهم يبدو أنه مصاب بمرض جنون البقر المرض الأخطر على البشر".

يأتي هذا عقب مطالبات لقيادت مجلس الشيوخ لمديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، "جينا هاسبل"، بالكشف عن الصلة بين ولي العهد السعودي وقتلة خاشقجي.

وقال السيناتور الجمهوري راند بول إنه من الخطأ أن تتوصل CIA إلى خلاصة أن ولي العهد السعودي ضالع في قتل خاشقجي وتتحفظ عن الكشف عنها، مطالبا وزيري الخارجية بومبيو والدفاع ماتيس بالإفصاح عما إذا كانا يعارضان خلاصة CIA .

وأوضح أنه يجب رفع السرية عن تقرير CIA   بشأن مقتل جمال خاشقجي لأن تفاصيله نُشرت في وسائل الإعلام.

وأكد السيناتور بوب مينيديز لقد أصبحت أكثر قناعة بضرورة اعتماد رد أمريكي قوي على كل من حرب اليمن،  وقتل خاشقجي.

بينما أضاف السيناتور ليندزي جراهام أن السعودية حليف إستراتيجي،  لكن الحفاظ على العلاقة معها لا يجب أن تكون بأي ثمن، مضيفًا لا أستطيع دعم صفقات الأسلحة للسعودية طالما محمد بن سلمان في قيادتها، منوها أنه يجب التمييز بين السعودية كحليف إستراتيجي للولايات المتحدة وبين محمد بن سلمان.

وأشار إلى أن إدارة ترامب لا تريد الإقرار بالأدلة التي تؤكد تورط محمد بن سلمان في قتل خاشقجي، مؤكدًا أننا سنعمل على تطبيق قانون ماجينتسكي ونفرض عقوبات على السعودية بشأن قضية خاشقجي.

فيما أوضح السيناتور بوب كوركر أن الرسالة التي بعثتها إدارة ترامب لولي العهد السعودي حتى الآن ستشجعه على مواصلة سلوكه الحالي، مشددًا أنه يتعين على إدارة ترامب التنديد بقوة بقتل خاشقجي، وإلا سيتعين على الكونجرس التصرف.

يذكر أن مسئولين في إدارة ترامب أكدوا أنهم سيطلعون جميع أعضاء مجلس النواب على وضع السعودية في 13 ديسمبر الجاري، بحسب ما نقلته رويترز.

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