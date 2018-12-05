كواليس مران المستعبدين من قائمة الأهلي

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خاض رباعي الأهلي أحمد فتحي، وعلي معلول، وجونيور أجايي، وصالح جمعة، تدريبات تأهيل بدني على ملعب مختار التتش بالجزيرة تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي.

فيما أدى الحارس محمد الشناوي، جلسة علاج طبيعي في «الجيم» على هامش مران اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق اليوم بالدورى.

وخاض الشناوي تدريبات علاجية في الجيم قبل أن يستكمل مرانه بالجري حول الملعب، في إطار برنامج التأهيل الذي يخضع له من الإصابة.

فى حين حصل حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، على راحة من المشاركة في المران على أن يعود غدًا الخميس لاستئناف التدريبات مع الفريق بشكل طبيعي.

واكتفى أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق، بأداء تدريبات في الجيم وأدى اللاعب مرانًا خفيفًا، بعد أن اشتكى من تعرضه لنزلة برد منعته من المشاركة في التدريبات التي جرت على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح اليوم.

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