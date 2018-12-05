رسالة مهمة من "كلوب" لـ "صلاح"

05 ديسمبر 2018 - 01:40 م

وجه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول نصيحة للاعبه محمد صلاح، قائلاً: "حاول أن تقوم بأقصى جهد ممكن، وبعد نهاية الموسم سيتم الحكم عليك، لا يمكن أن نفصل في الأمور خلال الموسم، فقط بعد نهايته".

وتابع في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور الإنجليزية: "بإمكانك أن تفعل ذلك -تسجيل المزيد من الأهداف- ولكن هذا الأمر ليس الأكثر أهمية بالنسبة لنا".

وأضاف: "صلاح" لا يعاني من أي أزمات على صعيد تسجيل الأهداف خلال الموسم الجاري، فكان بإمكانه تسجيل أكثر من سبعة أهداف في ظل الفرص التي أتيحت له، ولكن لا شيء آخر يمكن أن يقال، فقط حاول وستجد نفسك في أفضل شكل بالمباراة المقبلة".خلال الموسم الجاري.

وسيلتقي ليفربول مع بيرنلي مساء اليوم الأربعاء في إطار مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".