بروتوكول تعاون بين مجلس سيدات الأعمال العرب وبوابة مصر للعالم

05 ديسمبر 2018 - 01:44 م

وقعت اليوم شركة بوابة مصر للعالم الرقمية EG GATE بروتوكول تعاون مع مجلس سيدات الأعمال العرب.

يأتي ذلك بغرض دعم التجارة الإلكترونية وتشجيع الصادرات بين الدول العربية وتعزيز التكامل والتعاون فيما بينها والمساهمة في تفعيل منظومة الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وقع الاتفاقية كل من الشيخة الدكتورة حِصة سعد الصباح رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب والدكتورة ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة EG GATE ؛ وشهدت هذا التوقيع الدكتورة هناء الهلالي مستشارة المجلس للمشروعات الصغيرة؛ ويهدف هذا البروتوكول إلى تحقيق مشروع مثمر لدعم وتنمية صادرات السادة أصحاب المنتجات من أعضاء مجلس سيدات الأعمال العرب وذلك من خلال تعزيز دور التسويق والتجارة الإلكترونية التي سيتم تسجليها على المنصة التكنولوجية EG GATE .

وقد أعربت الدكتورة ميناس إبراهيم عن سعادتها بالتعاون مع مجلس سيدات الأعمال العرب موضحة أن هذا التعاون سوف يعمل على دعم وتنمية صادرات المنتجات المصرية على المستوى العالمي حيث ستوفر الشركة فى إطار هذا البروتوكول متاجر إلكترونية E-Shops (مواقع تسويق وتجارة الكترونية للشركات والأفراد B2B/B2C) وذلك وفقًا لقواعد البيانات التي سيتم توفيرها من قبل مجلس سيدات الأعمال العرب والتي تتسم منتجاتهم بالجودة العالية كما توفر الشركة باقة متكاملة من الخدمات اللوجيستية للتسويق والتجارة الإلكترونية وكذا إتاحة برامج تدريبية في مجال التسويق والتجارة الإليكترونية والتي تمكن أصحاب المنتجات من اختراق الأسواق الدولية والمنافسة مع الشركات العالمية" هذا بالإضافة إلى توفير كل الخدمات السياحية لكل الدول العربية من خلال منصة الحجز الإلكتروني Booking Engine لحجز الفنادق والرحلات.

من جانبها ثمنت الشيخة الدكتورة حِصة سعد الصباح هذا التعاون الذى يأتي في إطار العمل على تحقيق الأهداف التي يسعى مجلس سيدات الأعمال العرب إلى تحقيقها وعلى رأسها تعزيز دور المرأة العربية في اتخاذ القرارات الاقتصادية وتعزيز التجارة البينية العربية دعمًا لتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية وكذا العمل على بناء وتنمية الثقة في المنتج العربي وتعظيم دور القطاع الخاص وبالتحديد دور المرأة العربية في كل من النشاط التجاري والاستثماري، كما يسعى البروتوكول إلى الترويج لإقامة مشروعات عربية مشتركة وذلك فى إطار التكامل العربى والتعاون مع المؤسسات العربية المعنية بتنمية التجارة العربية البينية والاستثمار.