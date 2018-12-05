طالب يعتدى على أستاذ جامعى بـ«مشرط»

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كلية العلوم

سلاح ابيض

جامعة اسيوط

عضو هيئة تدريس

مشرط

اعتدى أحد الطلاب بكلية العلوم بجامعة أسيوط على عضو  هيئة تدريس بسلاح أبيض "مشرط" خلال محاضرة بالكلية، ما تسبب في إصابته بجروح متعددة.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من ناصر الدويني مدير إدارة الأمن بجامعة أسيوط، بقيام "محمود.م.ع" طالب بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، بالتعدي على الدكتور رضاء.ع.ف، أستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم بجامعة أسيوط، بسلاح أبيض "مشرط" كان بحوزته أثناء محاضرة بأحد المدرجات بكلية العلوم، ما أدى إلى إصابته بجروح متفرقة بالوجه والرقبة، ونقل على إثرها إلى قسم الإصابات بمستشفى أسيوط الجامعي، وفر الطالب هاربًا.

وبتفتيش حقيبة الطالب، وجد بداخلها شريط برشام، وبعرضه على الأطباء بمستشفى أسيوط الجامعي، تبين أنها تستخدم لعلاج الأمراض النفسية.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة .

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