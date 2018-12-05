  • الأربعاء 05 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:03 م
بحث متقدم
صلاح

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي والقنوات الناقلة

صورة الخبر

هذه دلالة إنشاء أول معبد يهودي بدبى

صلاح

رسالة مهمة من "كلوب" لـ "صلاح"

وزير الخارجية سامح شكري

وزير الخارجية: مستعدون لإنهاء الأزمة مع قطر بشرط!

ارشيفية

مانديلا.. حاز نوبل للسلام.. واسمه على قوائم الإرهابيين

مستشار بن زايد: مجلس الشيوخ مصاب بـ" جنون البقر"

مستشار بن زايد: مجلس الشيوخ مصاب بـ"جنون البقر"

البرادعي

ماذا قال «البرادعي» عن دعوة السعودية لـ«قطر»؟

الدكتور دينا أنور

كاتبة تدعو خالعات الحجاب والنقاب لجلسة تصوير

إمبراطور " نيسان".. يقرأ روايات بوليسية في محبسه

إمبراطور "نيسان".. يقرأ روايات بوليسية فى محبسه

القحطاني وعسيري

تركيا تصدر مذكرة اعتقال بحق "القحطاني" وعسيرى

طلب إحاطة بسبب قضاء مرض الجلد العقدى على الثروة الحيوانية فى عنيبس

آخر الأخبار

برلماني
النائب خالد صالح أبو زهاد عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

لخلافات زوجية.. انتحار ربة منزل فى الفيوم

#

عامل يقتل شقيقته في مشاجرة بأسيوط

#

عامل يقتل آخر بسبب خلافات أرض زراعية

#

سبب مبكى يجبر سيدة على حمل زوجها على كتفها

مجلس النواب

سوهاج

جهينة

دائرة

تقدم النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، بطلب إحاطة ضد  الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بسبب انتشار مرض «الجلد العقدي» خاصة في قرية عنيبس التابعة لمركز جهينة بسوهاج، مؤكدًا أن المرضى قضى على الثروة الحيوانية وتسبب في  الكثير من الخسائر لأهالي القرية.

وأوضح "أبو زهاد"، في  أن انتشار مرض الجلد العقدي بين الأبقار والأغنام في جهينة  بشكل كبير كان بسبب عدم تدخل حقيقي من مسئولي الطب البيطري بالمحافظة للتصدي لهذا المرضى الذي تسبب في نفوق المواشي وأدى إلى معاناة وخراب للعديد من الأهالي، مشيرًا إلى أن بعض حمالات الطب البيطري قامت بتحصين بعد المنازل دون بعضها من تسبب في إعادة انتشاره مره اخرى بشكل كبير.

وتابع "نائب جهينة" أن الفيروس منتشر بكثافة وموجود فى كل بيت في قرية عنيبس خاصة أن القرية تعتمد اعتمادًا كليًا على تربية المواشى، مشيرًا إلى أن الروائح الكريهة بسبب موت  المواشي النافقة تسيطر على كل الأماكن فى القرية، مضيفًا: "أنه يتم إلقاء المواشي النافقة على أطراف الترع والمصارف ما يتسبب في ازمة جديدة من تلوث بيئي وانتشار للأمراض.

وأشار "أبو زهاد" إلى أن هناك حالة من الحزن الشديد داخل كل منزل، ناهيك عن البكاء والعويل بسبب الخسائر التي يتعرضون لها يوميًا فرأس مالهم كله فى هذه المواشي ولا يشعر بهم أحد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

النِتْ.. والنَتْيتَه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» النائب العام يحيل المتهم باختطاف طائرة مصر للطيران لـ"الجنايات"
» هكذا علق ساويرس على شاب تخلى عن ملابسه لفقير
» جنرال أمريكي يكشف مكان البغدادي
» بالفيديو.. سر إصدار العملات البلاستيكية
» تعرف على أعراض نقص الحديد وكيفية علاجه
» 12 فائدة صحية للسبانخ تعرف عليها
» "الإبراشي": "اللي بيحصل ده قطع للنور وتكميم للأفواه"
» ترامب يسخر من ماكرون بسبب "السترات الصفراء"
» معسكر مغلق للزمالك بالإسكندرية استعدادًا للمصري
» رد صادم من مبروك عطية لرجل يشكو من برود زوجته الجنسى
» الأهلى فى اختبار صعب أمام "الجونة"

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية
ضحية السعودية