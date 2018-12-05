سلوفاكيا تطرد دبلوماسيًا روسيًا وموسكو تتوعد بالرد

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روسيا

دبلوماسي

سلوفاكيا

الرد

كشف النقاب في موسكو، عن طرد سلوفاكيا دبلوماسيا روسيا يوم 22 نوفمبر الماضي، لاتهامه بأنشطة استخبارية، حسبما كشفت صحيفة برافدا، اليوم، نقلاً عن رئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيلليغريني.

ولاحظت الصحيفة، أن الدبلوماسي الروسي غادر البلاد بالفعل، بعدما زعمت براتيسلافا أنه جمع بيانات سرية عن كل من سلوفاكيا وحلف الناتو.

وقال نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي(مجلس الشيوخ) فلاديمير جاباروف، إن روسيا سترد بالمثل على "مثل هذه الأعمال غير الودية".

وأعلن أنتون موروزوف، عضو لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الروسي (دوما) أن رد موسكو على طرد دبلوماسي روسي من سلوفاكيا بسبب شكوك في أنشطة استخباراتية لن ينتظر طويلا

ولم تعلن السفارة السلوفاكية في موسكو بعد عن مسألة طرد الدبلوماسي الروسي من بلادها.

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