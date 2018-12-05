فنان يقلد «توفيق عكاشة» على الهواء

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عمرو محمد-متابعات

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عكاشة

يقلد

قلد الفنان ياسر الطوبجي، الإعلامي توفيق عكاشة أثناء إذاعة بداية برنامجه الجديد، كما قلد المعلق الرياضي أيمن الكاشف.

وقال "الطوبجي" خلال استضافته ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إنه يحب أن يشاهد توفيق عكاشة ويقلده بتفاصيل كلامه، مشيرًا إلى أنه استطاع تقليده بالصدفة أمام أصحابه .

وأشار إلى أنه لا يمكنه تقليد أي شخص دون أن يحبه ويُعجب بأعماله، معلقًا: "تحسي إن الكاشف بيقول أي كلام أثناء تعليقه، ما يجذب الناس لمشاهدته ".




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