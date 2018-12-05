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شاب ينتحر ويترك رسالة : «سامحوني مكنتش قد المسئولية"

قضايا وحوادث

انتحار
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متابعات_مصطفى صابر

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بدر

الاجهزة الامنية

انتحار شاب

أقدم طالب في العقد الثاني من عمره، اليوم الاربعاء عتلي الانتحار بإلقاء نفسه من شقته بالطابق الرابع بمدينة بدر، نتيجة خلافات مع والدته، ليترك حياته متأثرا بظروف نفسية مر بها لفترة غير قصيرة، اتخذ بعدها قراره بالتخلص من حياته للأبد لينتهي من كابوس الخلافات المتكررة مع والدته، التي لم تستطع ولا أى من أفراد أسرته تفهم آراءه وأفكاره في العديد من المناقشات، ألقى الشاب بنفسه غير آسف على مستقبله، مقررا التخلص من حياته للأبد، لتعيش أمه في حسرة وويلات لن تستطع محوها من ذاكرتها مدى الحياة.

بينت تحريات رجال المباحث، إن أسرة الشاب المجني عليه، عثرت على ورقة داخل غرفته الخاصة، مدون بها "سمحوني مكنتش قد المسئولية"، ليؤكد والده وجود خلافات بين نجله المتوفى وزوجته، لعبت دورا في انتحار المجني عليه.

أمرت النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه، وتشريح جثمانه، لبيان ظروف وملابسات الحادث، وعاينت النيابة مسرح الحادث، وناظرت جثة الشاب، وصرحت بدفنها، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفك طلاسم الحادث ومعرفة التصور النهائي حوله، ومناقشة أسرة المجني عليه تفصيلا للتوصل إلى حقيقة الواقعة، فيما كلفت النيابة رجال المباحث باستدعاء والد ووالدة الشاب لسماع أقوالهما حول الحادث.


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