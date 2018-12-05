  • الأربعاء 05 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:32 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وبيرنلي

الحكومة ترفع أسعار السكر على بطاقات التموين

الحذف «العشوائي» من التموين يثير غضب المحرومين من الدعم

محمد جبريل

بعد تبرعه لـ«تحيا مصر».. هل يعود «محمد جبريل» للإمامة؟

تواضروس

«تواضروس» يعلق على فستان رانيا يوسف..فماذا قال؟

أرشيفية

جدل حول طباعة «العملات البلاستيكية» في مصر

أرشيفية

وفد حقوقي مصري يطارد «الإخوان» في الكونجرس

فواتير الكهرباء

«الكهرباء» تعترف بوجود أخطاء في الفواتير

مجلس التعاون الخليجي

قبل قمة الخليج.. رسالة من قطر إلى دول المقاطعة

الجامع الأزهر

السياحة الدينية في مصر.. كنوز مهدرة

السترات الصفراء

لفرض الاستقرار.. هل يخرج الجيش الفرنسي من ثكناته؟

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد العمالة المهاجرة لـ 14 مليون مهاجر

عرب وعالم

العمالة المهاجرة
العمالة المهاجرة

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

ارتفاع عدد الجرحى برصاص الاحتلال على حدود غزة

#

تحذير أممي: المجاعة في اليمن قد تطال 13.4 مليون شخص

#

6 شهداء و400 مصاب برصاص الاحتلال في غزة

#

821 مليون جائع في العالم أغلبهم بإفريقيا وآسيا

الأمم المتحدة

الهجرة

منظمة العمل الدولية

العمالة المهاجرة

قالت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في تقرير اليوم الأربعاء، إن عدد العمال المهاجرين وصل إلى 164 مليون شخص في 2017، وكان عددهم 150 مليونا في 2013، بزيادة مقدارها 9%.

وأشار التقرير الأممي، استنادا لمعطيات صدرت عن دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إلى أن مجمل عدد العمال المهاجرين في العالم وصل إلى 227 مليونا، بينهم 234 مليون مهاجر في عمر القادرين على العمل ( ما فوق 15 عاما)، لكن عدد القادرين فعليا على العمل لا يتجاوز 164 مليون مهاجر.

وتعرف منظمة العمل الدولية العامل المهاجر على أنه الشخص الذي يغادر بلاده  إلى دولة أخرى طلبا للعمل ، ويتجاوز عمره الـ 15 عاما.

ووفقا لتقرير المنظمة الدولية، فإن عمر 87% من العمال المهاجرين يتراوح بين 25 و 64 عاما، ويشكل الرجال نسبة 58% من مجمل العمالة المهاجرة في العالم.

كما يشير التقرير إلى أن عدد العمالة المهاجرة يشكل نسبة 4.7% من مجمل "القوى العاملة في العالم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل مدنيين في غارات جديدة على دير الزور السورية
» «السبسي» يعلن تمديد حالة الطوارئ بتونس
» فرنسا: قرار زيادة أسعار الوقود يمكن إلغاؤه
» بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وبيرنلي
» «صلاح» على دكة بدلاء ليفربول أمام بيرنلي
» الشوط الأول.. الجونة يتقدم على الأهلي
» «تريزيجيه» يقترب من الانتقال لجالطة سراي
» سعر فستان رانيا يوسف يثير الجدل بـ 140 ألف جنيه
» ريفر بلايت يصل «مدريد» لخوض نهائي القرن
» أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة
» الحذف «العشوائي» من التموين يثير غضب المحرومين من الدعم

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:16 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية