الأمم المتحدة: ارتفاع عدد العمالة المهاجرة لـ 14 مليون مهاجر

05 ديسمبر 2018 - 08:54 م

قالت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في تقرير اليوم الأربعاء، إن عدد العمال المهاجرين وصل إلى 164 مليون شخص في 2017، وكان عددهم 150 مليونا في 2013، بزيادة مقدارها 9%.

وأشار التقرير الأممي، استنادا لمعطيات صدرت عن دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إلى أن مجمل عدد العمال المهاجرين في العالم وصل إلى 227 مليونا، بينهم 234 مليون مهاجر في عمر القادرين على العمل ( ما فوق 15 عاما)، لكن عدد القادرين فعليا على العمل لا يتجاوز 164 مليون مهاجر.

وتعرف منظمة العمل الدولية العامل المهاجر على أنه الشخص الذي يغادر بلاده إلى دولة أخرى طلبا للعمل ، ويتجاوز عمره الـ 15 عاما.

ووفقا لتقرير المنظمة الدولية، فإن عمر 87% من العمال المهاجرين يتراوح بين 25 و 64 عاما، ويشكل الرجال نسبة 58% من مجمل العمالة المهاجرة في العالم.

كما يشير التقرير إلى أن عدد العمالة المهاجرة يشكل نسبة 4.7% من مجمل "القوى العاملة في العالم".