» الشوط الأول.. الجونة يتقدم على الأهلي

05 ديسمبر 2018 - 08:58 م

انتهى الشوط الأول بتقدم الجونة على الأهلي، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب السلام، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ7 ببطولة الدوري العام

بدأ اللقاء بضغط من لاعبي النادي الأهلي من أجل الاستحواذ على الكرة والسيطرة على منطقة وسط الملعب، وسط تراجع دفاعي من لاعبي الجونة في محاولة منهم لامتصاص حمى البداية للشياطين الحمر.

أنقذ وليد أزارو مرمى الأهلي من فرصة هدف مؤكد، وذلك بعد تسديدة رأسية من أحمد على لاعب الجونة، نجح ازارو في تشتيت الكرة، ورد ناصر ماهر لاعب الأهلي بتسديدة قوية ولكن تذهب بعيدا عن مرمى الجونة.

ثم نجح محمد نادي لاعب الجونة في الانفراد بمرمى شريف إكرامي، ليسدد الكرة في شباكه معلنا تقدم الجونة بالهدف الأول بالدقيقة 13، حاول وليد أزارو الرد بمحاولة انفراد إثر تمريرة الشيخ ولكن وقع أزارو في مصيدة التسلل.

كاد مصطفى جابر لاعب الجونة أن يحرز هدفا ثانيا لصالح فريقه بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم، واستطاع حارس الجونة التصدي لتسديدة هشام محمد لاعب الأهلي.

تسبب كريم نيدفيد لاعب الأهلي في خروج أحمد مجدى لاعب الجونة مصابا بعد تدخله بشكل عنيف في قدم اللاعب، ثم فشل نيدفيد في استغلال كرة عرضية من ميدو جابر، حيث سدد الكرة بجوار المرمى.

واصل لاعبو الأهلي محاولتهم من أجل البحث عن هدف التعادل، حيث سدد أحمد الشيخ كرة قوية ولكن تصدى لها بشكل رائع حارس الجونة.