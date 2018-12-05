  • الأربعاء 05 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:33 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وبيرنلي

الحكومة ترفع أسعار السكر على بطاقات التموين

الحذف «العشوائي» من التموين يثير غضب المحرومين من الدعم

محمد جبريل

بعد تبرعه لـ«تحيا مصر».. هل يعود «محمد جبريل» للإمامة؟

تواضروس

«تواضروس» يعلق على فستان رانيا يوسف..فماذا قال؟

أرشيفية

جدل حول طباعة «العملات البلاستيكية» في مصر

أرشيفية

وفد حقوقي مصري يطارد «الإخوان» في الكونجرس

فواتير الكهرباء

«الكهرباء» تعترف بوجود أخطاء في الفواتير

مجلس التعاون الخليجي

قبل قمة الخليج.. رسالة من قطر إلى دول المقاطعة

الجامع الأزهر

السياحة الدينية في مصر.. كنوز مهدرة

السترات الصفراء

لفرض الاستقرار.. هل يخرج الجيش الفرنسي من ثكناته؟

فى المنوفية

عاطل يغتصب طفلًا ويقوم بتصويره عاريًا

قضايا وحوادث

4 وقائع مأساوية لـ«اغتصاب المحارم»
4 وقائع مأساوية لـ«اغتصاب المحارم»

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

حبس عاطل لاتهامه باغتصاب طفل وتصويره عاريًا

#

مصرع عاطل في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة

#

تفاصيل قتل شخص لشقيقته بسبب الميراث

#

الأجهزة الأمنية تضبط عاطل بـ4 طرب حشيش

المنوفية

النيابة العامة

حبس عاطل

اغتصاب طفل

قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، اليوم الاربعاء, حبس عاطل لاتهامه باغتصاب طالب وتصويره عاريا وتهديده، بممارسة الرذيلة معه تحت تهديد الصور، أربعة أيام على التحقيقات.

البداية كانت بتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية،إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية،يفيد من تمكنت النقيب أحمد واصل رئيس مباحث قسم سرس الليان ،من ضبط "ا.م.ا" 38عاطل "أخرس " وذلك لاتهامه باغتصاب طالب وتصويره عاريا وتهديد بممارسة الرذيلة معه تحت تهديد الصور.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل مدنيين في غارات جديدة على دير الزور السورية
» «السبسي» يعلن تمديد حالة الطوارئ بتونس
» فرنسا: قرار زيادة أسعار الوقود يمكن إلغاؤه
» بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وبيرنلي
» «صلاح» على دكة بدلاء ليفربول أمام بيرنلي
» الشوط الأول.. الجونة يتقدم على الأهلي
» «تريزيجيه» يقترب من الانتقال لجالطة سراي
» سعر فستان رانيا يوسف يثير الجدل بـ 140 ألف جنيه
» ريفر بلايت يصل «مدريد» لخوض نهائي القرن
» أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة
» الحذف «العشوائي» من التموين يثير غضب المحرومين من الدعم

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:16 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية