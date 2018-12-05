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«ترامب» لـ«أوبك»: لا نريد ارتفاعًا بأسعار النفط

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دونالد ترامب
دونالد ترامب

خالد الشرقاوي

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ترامب

أسعار النفط

اوبك

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاءها إلى عدم خفض إنتاج النفط في العام المقبل لأن "العالم لا يريد ارتفاعا في أسعار النفط".

وغرد ترامب اليوم الأربعاء: نأمل بأن تبقي أوبك تدفقات النفط كما هي ولا تكبحها. العالم لا يريد أن يرى ارتفاعا في أسعار النفط ولا يحتاج إلى ذلك!".

وتبحث الدول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء هذه الأيام تمديد اتفاقية خفض الإنتاج النفطي للعام 2019 بمقدار لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا وسط خلافات بشأن مستوى التخفيض، بحسب وكالة "رويترز".


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