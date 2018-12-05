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«الأمم المتحدة»:

مقتل مدنيين في غارات جديدة على دير الزور السورية

عرب وعالم

ارتفاع حصيلة قتلى الغارات على دير الزور
ارتفاع حصيلة قتلى الغارات على دير الزور

وكالات - خالد الشرقاوي

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تقارير "مزعجة" حول استهداف مدنيي دير الزور

سوريا

الأمم المتحدة

غارات

دير الزور

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن مقتل مدنيين، بينهم نساء وأطفال، في غارات، أمس، على منطقتين بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، إن المنظمة الدولية "لا تزال تتلقى تقارير مزعجة عن أعمال عدائية متواصلة جنوب شرقي دير الزور، بما يؤثر على المدنيين".

وأضاف دوغريك، في مؤتمر صحفي، أن "غارات جوية تم شنها أمس في منطقتي هجين والبو كمال، وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال".

وأوضح أن "الأمم المتحدة وشركاؤها لم يتمكنوا من الوصول إلى تلك المناطق في الأسابيع الأخيرة؛ بسبب الأعمال العدائية النشطة".

وتابع: "تواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى وصول إنساني آمن ومستدام وغير معوق إلى جميع الأشخاص المحتاجين".

وجدد دعوته جميع أطراف النزاع إلى "ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم الجمعة الماضي، مقتل 241 مدنيًا، بينهم 28 طفلًا و23 سيدة بدير الزور، في هجمات نفذتها روسيا وقوات النظام السوري خلال الفترة الماضية على المعابر المائية على نهر الفرات شرقي سوريا.


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