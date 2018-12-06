معركة على الهواء بين ياسمين الخطيب وتامر أمين

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رحب الإعلامي تامر أمين، بالإعلامية ياسمين الخطيب التي تشاركه فقرة " تامر وياسمين"، التي تذاع كل يوم أربعاء في برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، مشيرا الى ان برنامجهما سوف يتحدث عن الموضوعات الاجتماعية المثيرة للجدل.

وقال " أمين"، :" فقرتي مع ياسمين الخطيب هتكون "معركة" وسوف تتعلق بالخناقة المتواجدة داخل كل بيت مصري، وهنتخانق على كل الموضوعات الاجتماعية ، فيما ردت "الخطيب" قائلة:" يا أهلا بالمعارك".

وكانت الخطيب، قد تعرضت لانتقادات واسعة اثر الاعلان عن تقديم برنامجها الجديد ، متهمين اياها بانها تستغل جمالها ومفاتن جسدها من اجل الشهرة ، فيما أكدت الكاتبة أنها لا تتعمد إثارة الناس بصورها، قائلة : "صوري كلها عادية وموجودة على أغلفة المجلات، وأصنف في الصور أني إعلامية، وليس هناك مشكلة في أن أكون كاتبة ومهتمة بشكلي، لكن الناس دايمًا تتربَّص بيَّا".


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