» اصطدام طائرتين عسكريتين أميركيتين قبالة سواحل اليابان

أعلن مسؤولون أميركيون عن فقدان سبعة من أفراد الجيش الأميركي بعد حادث شمل طائرتين عسكريتين تابعتين لقوات مشاة البحرية الأميركية في الأجواء قبالة ساحل اليابان.

ولم تقدم قوات مشاة البحرية معلومات تذكر في بيان عن الحادث، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وقال مسؤول أميركي طالبا عدم نشر اسمه إن واحدة من الطائرتين كانت مقاتلة من طراز إف/إيه 18 بينما كانت الأخرى طائرة من طرازكي.سي-130 التي تعيد تزويد الوقود. وكان على متن الطائرتين سبعة أفراد من الجيش.