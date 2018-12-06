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البابا تواضروس عن حكم الإخوان: "كانت سنة سودة"

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وصف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عام حكم جماعة الإخوان بـ"السنة الكبيسة والسوداء والمظلمة"، مشيرًا إلى أنه كان يشعر في هذا العام أن الوطن كان يتعرض للسرقة.

وأضاف "تواضروس" في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "تن"، مع عمرو عبد الحميد، أن المشاركة في يوليو 2013 كان من منطلق الإحساس بالشعب، متابعًا: "كنت أشعر أن كل المصريين في الشارع، وأني المفترض أشارك فيما يحدث".

 وأردف بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية: "الرؤية التي كانت أمامي أن هناك مسئولين على أعلى مستوى يريدون إنقاذ الوطن وأنا معهم، والحمد لله أن الأمر نجح، مستطردًا: "أحلامي دائمًا تحقيق السلام على أرض مصر، وأن نعيش حياة هادئة وناعمة، وما يؤلمني موجات العنف والإرهاب".

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