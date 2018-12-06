  • الخميس 06 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:30 ص
بحث متقدم
سيد قطب مغرم بـ"محفوظ" ..وتنبأ له بالعالمية

سيد قطب مغرم بـ"محفوظ" ..وتنبأ له بالعالمية

محمد صلاح

كيف احتفل "صلاح" بالفوز على بيرنلي؟

وزير التموين

بشرى سارة للمواطنين بشأن أزمة البطاقات التموينية

رسالة سرية كتبها "نور" في محبسه لمبارك..تعرف عليها

رسالة سرية كتبها "نور" فى محبسه لمبارك.. تعرف عليها

تواضروس

البابا تواضروس عن حكم الإخوان: "كانت سنة سودة"

انهيار عقار

انهيار عقار بمنطقة "محطة مصر" فى الإسكندرية

هيلاري تتجاهل ترمب وقرينته في جنازة بوش الأب

هيلاري تتجاهل ترامب وقرينته فى جنازة بوش الأب

اعتقال المدير المالي لـ"هواوي"

اعتقال المدير المالي لـ"هواوي"

الدولار

تعرف على أسعار الدولار فى البنوك

فريق الأهلي

تعرف على رابع صفقات الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

سر اعتداء طالب على أستاذ فى جامعة بني سويف بـ"مشرط"

آخر الأخبار

جامعة بني سويف
ارشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

طالب يعتدى على أستاذ جامعى بـ«مشرط»

#

مواطن يعثر على 7.5 مليون داخل خزينة اشتراها بـ 500 دولار

#

عامل يقتل شقيقته في مشاجرة بأسيوط

#

جامعة بني سويف: "الدكتور مش بيخرج حد من المحاضرة"

طالب

أسيوط

بني سويف

عمرو أديب

أون إي

روي الدكتور رضا عبد الرحمن، أستاذ بكلية العلوم جامعة أسيوط، تفاصيل الاعتداء عليه من قبل أحد الطلاب.

وقال "عبد الرحمن" في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، إنه خلال شرحه للمنهج مستخدمًا الشاشة المضيئة، فوجئ بقيام الطالب بالتعدي عليه مستخدمًا "مشرط".

وأضاف "عبد الرحمن"، أن الطالب طعنه بـ"المشرط" 3 طعنات في وجهه ورقبته، وفر هاربًا خارج المدرج، مشيرًا إلى أن الطالبات قاموا بنقله على الفور للمستشفى لإتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

وتابع  "عبد الرحمن"، أن الطالب تعدي عليه دون سبب، وليس كما يدعي البعض أنه أنتقم منه لدرجاته الضعيفة التي حصل عليها خلال امتحانات "الميد تيرم".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. ظهور غريب لـ"تامرأمين" على الهواء
» سر اعتداء طالب على أستاذ فى جامعة بني سويف بـ"مشرط"
» أخطاء لم يلاحظها الجمهور في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"
» مصطفى قمر: الشناوي هاجمني بسبب الفتاة التي حضرته معه لمنزلي
» كم سعر فستان "رانيا يوسف" المثير للجدل؟
» شاهد .. ترامب يصافح أوباما ويتجاهل "كلينتون" في جنازة بوش
» طفلة تضبط عمها وابنته في وضع مخل .. والقتل كان جزاؤها
» شاهد .. أحمد فهمي يجيب عن سؤال المذيعة الصادم عن "زوجاته"
» مرض قاتل يهدد محبي تربية الحيوانات الاليفة
» اصطدام طائرتين عسكريتين أميركيتين قبالة سواحل اليابان
» وفاة أكبر طاهية هندية عن عمر 107 أعوام

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:51 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية