» سر اعتداء طالب على أستاذ فى جامعة بني سويف بـ"مشرط"

06 ديسمبر 2018 - 09:29 ص

روي الدكتور رضا عبد الرحمن، أستاذ بكلية العلوم جامعة أسيوط، تفاصيل الاعتداء عليه من قبل أحد الطلاب.

وقال "عبد الرحمن" في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، إنه خلال شرحه للمنهج مستخدمًا الشاشة المضيئة، فوجئ بقيام الطالب بالتعدي عليه مستخدمًا "مشرط".

وأضاف "عبد الرحمن"، أن الطالب طعنه بـ"المشرط" 3 طعنات في وجهه ورقبته، وفر هاربًا خارج المدرج، مشيرًا إلى أن الطالبات قاموا بنقله على الفور للمستشفى لإتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

وتابع "عبد الرحمن"، أن الطالب تعدي عليه دون سبب، وليس كما يدعي البعض أنه أنتقم منه لدرجاته الضعيفة التي حصل عليها خلال امتحانات "الميد تيرم".