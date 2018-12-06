اعتقال المدير المالي لـ"هواوي"

06 ديسمبر 2018 - 09:31 ص

ألقت السلطات الكندية، القبض على منج وانزو، المدير المالي لشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا في كندا، والمعروفة باسم صابرينا.

ومن المحتمل ترحيل وانزو إلى الولايات المتحدة، في ظل تحقيقات تجريها وزارة العدل الأمريكية، حول ما إذا كانت "هواوي"، قد انتهكت العقوبات الأمريكية على إيران.

وبحسب المتحدث باسم وزارة العدل الكندية إيان ماكليود، فقد تم إلقاء القبض على منغ وانزو، في فانكوفر في الأول من ديسمبرالجاري.

وتعمل وانزو، إضافة إلى دورها كمدير مالي، كنائب لرئيس مجلس إدارة شركة هواوي.

وقال ماكليود في بيان نشرته صحيفة "ذا جلوب آند ميل" إن الولايات المتحدة الأمريكية، طلبت تسليم منغ وانزو، وتم تحديد جلسة استماع أمام المحكمة الجمعة.

وأضاف أن وزارة العدل الكندية، لا تستطيع الكشف عن تفاصيل القضية، بعد أن تم حظر النشر فيها، بعد موافقة القاضي على منع كل من الشرطة والمدعين العامين من الإفراج عن معلومات حول القضية.

وأوضح متحدث باسم شركة هواوي، أن السلطات الكندية اعتقلت منغ، نيابة عن الولايات المتحدة عندما كانت تقوم برحلة إلى كندا، موضحة أنها تواجه اتهامات غير محددة في نيويورك.

وقامت وزارة العدل الأمريكية، بالتحقيق فيما إذا كانت شركة هواوي، قد انتهكت العقوبات الأمريكية على إيران، بحسب وول ستريت جورنال.

وقال المتحدث باسم شركة هواوي: "لقد تم تزويدنا بمعلومات قليلة للغاية عن التهم الموجة للسيدة منج، ولم تكن الشركة على علم بأي خطأ ارتكبته منغ".

وأضاف أن الشركة تعتقد أن الأنظمة القانونية الكندية والأمريكية ستصل في نهاية المطاف إلى نتيجة عادلة.

من جانبها، رفضت وزارة العدل الأمريكية التعليق على الموضوع.

أما السفارة الصينية في كندا، فقد أصدر متحدث باسمها بيانا حث فيه الولايات المتحدة وكندا على "تصحيح الخطأ على الفور، وإطلاق سراح السيدة منغ".

وتواجه الشركة الصينية، التي تبيع الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات حول العالم، تدقيقا متزايدا في الولايات المتحدة وبلدان أخرى، حيث حذر مسؤولون من مخاطر محتملة للأمن القومي من استخدام منتجات هواوي.