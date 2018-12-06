» شاهد.. ظهور غريب لـ"تامرأمين" على الهواء

06 ديسمبر 2018 - 09:32 ص

ظهر الإعلامي تامر أمين، على الهواء مرتديًا "بالطو" وذلك بسبب انخفاض درجة الحرارة المفاجئ الذي تعرضت له مصر أمس الأربعاء، قائلاً: "مين اللي فتح الحنفية وبلها زيادة عن اللزوم".

وأضاف "أمين" من خلال برنامج "آخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، الجو في مصر غريب، مبقاش فيه تمهيد فاجأة بنلاقيه ساقعة وبيمطر، سوا بقى حار جاف صيفًا ودافيء ممطر شتاءًا إحنا بنشوف كل الألوان وكل الفصول في يوم واحد".

وتابع "أمين": "أن الطقس في مصر اختلف عما سبق، فأصبحنا نري جميع فصول العام في يوم واحد.

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