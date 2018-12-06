  • الخميس 06 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:30 ص
بحث متقدم
سيد قطب مغرم بـ"محفوظ" ..وتنبأ له بالعالمية

سيد قطب مغرم بـ"محفوظ" ..وتنبأ له بالعالمية

محمد صلاح

كيف احتفل "صلاح" بالفوز على بيرنلي؟

وزير التموين

بشرى سارة للمواطنين بشأن أزمة البطاقات التموينية

رسالة سرية كتبها "نور" في محبسه لمبارك..تعرف عليها

رسالة سرية كتبها "نور" فى محبسه لمبارك.. تعرف عليها

تواضروس

البابا تواضروس عن حكم الإخوان: "كانت سنة سودة"

انهيار عقار

انهيار عقار بمنطقة "محطة مصر" فى الإسكندرية

هيلاري تتجاهل ترمب وقرينته في جنازة بوش الأب

هيلاري تتجاهل ترامب وقرينته فى جنازة بوش الأب

اعتقال المدير المالي لـ"هواوي"

اعتقال المدير المالي لـ"هواوي"

الدولار

تعرف على أسعار الدولار فى البنوك

فريق الأهلي

تعرف على رابع صفقات الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

هذا الحدث الأهم فى جدول البابا تواضروس عام 2018

آخر الأخبار

تواضروس
تواضروس

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

البابا تواضروس عن حكم الإخوان: "كانت سنة سودة"

#

السياحة: 40% نسبة زيارة السائحين لمصر فى 2018

#

«دونا ستريكلاند»: أتمنى الاحتفال بعلماء الفيزياء

#

قناة مفتوحة تذيع حفل أفضل لاعب في 2018

الإخوان المسلمون

تواضورس الثانى

الكاتدرئية

اعتبر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الصلاة فى كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية من أهم الأحداث التى قام بها فى عام 2018، لافتًا إلى عدد من الأحداث الأخرى التى مثلت جزءا من أولوياته وهوعقد مؤتمر العودة للجذور فضلاً عن تجديد الكاتدرائية.

وأضاف تواضروس الثانى، خلال حواره فى برنامج "رأى عام" على فضائية ten مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أنه يستغل فترة الصيام فى شهر ديسمبر لعقد “خلوة روحية طويلة بدير الأنباء بيشوى بوادى النطرون، قائلاً: "أستغل الخلوة فى شكر الله على ما تم ونصلى لتصحيح الأخطاء".

وأشار إلى أنه جلس 6 سنوات على كرسى مارمرقس شهدت تغييرات وتحولات كثيرة، مستطردًا: "عام حكم الإخوان كان صعب جدًا، كما ان لى ثورة 30 يونيو كانت محاولة لإنقاذ الوطن، وربنا وفقنا وأحلامى دائمًا أن يحل السلام على أرض مصر".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. ظهور غريب لـ"تامرأمين" على الهواء
» سر اعتداء طالب على أستاذ فى جامعة بني سويف بـ"مشرط"
» أخطاء لم يلاحظها الجمهور في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"
» مصطفى قمر: الشناوي هاجمني بسبب الفتاة التي حضرته معه لمنزلي
» كم سعر فستان "رانيا يوسف" المثير للجدل؟
» شاهد .. ترامب يصافح أوباما ويتجاهل "كلينتون" في جنازة بوش
» طفلة تضبط عمها وابنته في وضع مخل .. والقتل كان جزاؤها
» شاهد .. أحمد فهمي يجيب عن سؤال المذيعة الصادم عن "زوجاته"
» مرض قاتل يهدد محبي تربية الحيوانات الاليفة
» اصطدام طائرتين عسكريتين أميركيتين قبالة سواحل اليابان
» وفاة أكبر طاهية هندية عن عمر 107 أعوام

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:51 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية