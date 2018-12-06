هذا الحدث الأهم فى جدول البابا تواضروس عام 2018

06 ديسمبر 2018 - 09:36 ص

اعتبر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الصلاة فى كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية من أهم الأحداث التى قام بها فى عام 2018، لافتًا إلى عدد من الأحداث الأخرى التى مثلت جزءا من أولوياته وهوعقد مؤتمر العودة للجذور فضلاً عن تجديد الكاتدرائية.

وأضاف تواضروس الثانى، خلال حواره فى برنامج "رأى عام" على فضائية ten مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أنه يستغل فترة الصيام فى شهر ديسمبر لعقد “خلوة روحية طويلة بدير الأنباء بيشوى بوادى النطرون، قائلاً: "أستغل الخلوة فى شكر الله على ما تم ونصلى لتصحيح الأخطاء".

وأشار إلى أنه جلس 6 سنوات على كرسى مارمرقس شهدت تغييرات وتحولات كثيرة، مستطردًا: "عام حكم الإخوان كان صعب جدًا، كما ان لى ثورة 30 يونيو كانت محاولة لإنقاذ الوطن، وربنا وفقنا وأحلامى دائمًا أن يحل السلام على أرض مصر".