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هيلاري تتجاهل ترامب وقرينته فى جنازة بوش الأب

عرب وعالم

هيلاري تتجاهل ترمب وقرينته في جنازة بوش الأب
هيلاري تتجاهل ترمب وقرينته في جنازة بوش الأب

عبد القادر وحيد- متابعات

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تجاهلت هيلاري كلينتون المرشحة الرئاسية السابقة عن الحزب الديمقراطي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء جنازة جورج بوش الأب داخل الكاتدرائية الوطنية.

وكان ترامب وقرينته السيدة الأولى ميلانيا ترامب قد تصافحا مع الرئيس السابق باراك أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما أثناء اجتماعهما داخل الكاتدرائية الوطنية.

ويظهر مقطع فيديو علي تويتر إحجام الرئيس الأسبق "بيل كلينتون" عن مصافحة ترامب، بينما تجاهلت قرينته هيلاري كلينتون، ترامب التي لم تلتفت إليه، أو تظهر أي اهتمام به داخل الكاتدرائية.

وكان ترامب قد انضم إلى رؤساء البلاد في جنازة الرئيس جورج بوش الأب.

وقد انتظر أمس الأربعاء، الآلاف من الزائرين ساعات في البرد لإبداء احترامهم للرئيس الراحل في الكابيتول روتوندا أثناء تواجده في الولاية، والتي تجمع المئات من الشخصيات البارزة ورؤساء الدول وأفراد عائلاتهم.

 وغادر الموكب الذي يحمل بقايا الرئيس الحادي والأربعين، الذي توفي يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز 94 عامًا، مبنى الكابيتول للمرة الأخيرة.

ووقفت عائلة بوش بأيديهم على قلوبهم بينما كان النعش ينزل ببطء خطوات الكابيتول حيث بدأت سيارة مستندة إلى الكاتدرائية في الشوارع التي خيم عليها الحزن.

وقد تم إحياء ذكرى بوش بين جوقة من الأصوات من الحزبين منذ وفاته لالتزامه بالخدمة الوطنية والتفاني لعائلته.

ومثلت خدمته في الكاتدرائية الوطنية تجمعًا نادرًا وعلنيًا للغاية للرؤساء الأمريكيين في البلاد والسيدات الأوائل اللواتي جلسن إلى جانب بعضهن في الصف الأمامي.

وكانت آخر مرة التقت فيها عائلة (بوش، كلينتون، ترامب وأوباما)،  في عام في يناير 2017 ، في حفل تنصيب ترمب.

وقد دخل الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترمب الكاتدرائية قبل الساعة الحادية عشرة صباحا، وسلم ترمب معطفه لأحد أفراد الجيش قبل أن يجلس بجانب زوجته ، التي جلست إلى جانب أوباما في نهاية الصف،  وإلى جوار أوباما جلس كلينتون وكارتر، حيث  لم يتبادل الرئيس وكلينتون التحيات.

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