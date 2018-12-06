الزمالك يواجه المصرى لتأمين صدارة الدوري

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الزمالك

بتروجت

جروس

يستضيف نادي الزمالك، فريق المصري البورسعيدي فى السابعة مساء اليوم الخميس، باستاد الجيش ببرج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الحادي عشر للدوري.

ويسعى الزمالك للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدورى، ومحو آثار الخروج من البطولة العربية.

فى المقابل يحاول مصطفى يونس الخروج هو الآخر من حزن توديع الكأس، بعدما رحل رحل حسام حسن وجاء ميمي عبد الرازاق وتمت إقالته وتولى مصطفى يونس المهمة بشكل مؤقت

ويحتل الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة ولا يزال لديه مباراتين موجلتين، فى حين يحتل المصري المركز العاشر برصيد 16 نقطة.


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