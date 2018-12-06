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كيف احتفل "صلاح" بالفوز على بيرنلي؟

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محمد صلاح
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بتروجت

محمد يوسف

حقق فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب العالمى محمد صلاح نجم منتخب مصر فوزًا ثمينًا علي نظيره بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد علي ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

واحتفل "صلاح" بفوز فريقه عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بنشر صورة له خلال الاحتفال بالفوز وسط العديد من التعليقات من جمهوره، الذى لقبه "ملك الأسيست"، وآخر "القاتل الناعم".

وعلى الرغم من مشاركة محمد صلاح فى المباراة بديلا بداية من الدقيقة 66، عندما حل بدلا من الظهير الأيسر الإسباني ألبرتو مورينو، إلا أنه استطاع تمرير الكرة للسويسرى شاكيرى بصورة رائعة، وضعه فى مواجهة مباشرة مع الحارس، ليحزر هدفا ويعزز النتيجة إلى 3 أهداف مقابل هدف.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده للنقطة 39 فى المركز الثانى خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 41 نقطة، بينما توقف رصيد بيرنلى عند 9 نقاط فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

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