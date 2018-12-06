الأهلي بدون راحة استعدادًا لـ "الطلائع"

06 ديسمبر 2018 - 09:48 ص

يستأنف فريق الأهلي تدريباته عصر اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة المقبلة أمام طلائع الجيش والمقرر لها الأحد المقبل ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز أمس على الجونة؛ بسبب ضيق الوقت بين كلتا المباراتين.

وحقق الأهلي فوز مثير مساء أمس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام والمؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.