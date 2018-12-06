بشرى سارة للمواطنين بشأن أزمة البطاقات التموينية

06 ديسمبر 2018 - 09:52 ص

أعلن الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، عن الإجراءات اللازمة لإعادة المواطنين المحذوفين من بطاقات التموين بسبب وجود أخطاء في بياناتهم، قائلاً: "إن عملية إعادة المحذوفين من البطاقة التموينية تتم على 3 مراحل".

وأضاف "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، إنه يجب أن يتقدم المواطن باستمارة لأي مكتب تموين تشمل جميع الأسماء المطلوب إدراجها على البطاقة بشكل دقيق برقمهم القومي، فضلاً عن ضرورة تسجيل رقم هاتفي لأحد الأشخاص المدرجين على البطاقة، مشيرًا إلى أن البطاقة ثمنها جنيه واحد فقط.

وتابع أن الاستمارات التي يتم التأكد من سلامتها يتم إدراجها على قاعدة البيانات حسب موعد تقديمها، فالمواطنون الذين يقدمون استمارتهم من يوم 1 إلى 9 ستفعل بطاقاتهم يوم 10، والاستمارات التي تم مراجعتها في الفترة من 10 إلى 20 تدرج يوم 21 من الشهر.

وأكد أنه حال ثبوت صحة تظلم المواطن سيتم صرف مستحقاته من التموين بأثر رجع، لافتًا إلى أنه تم تنقية قاعدة بيانات التموين من جميع البطاقات الوهمية أول ديسمبر، حيث تم حذف ما يقرب من 5 إلى 6 ملايين مواطن.