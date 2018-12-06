رسالة سرية كتبها "نور" فى محبسه لمبارك.. تعرف عليها

06 ديسمبر 2018 - 10:00 ص

كشف أيمن نور المرشح الرئاسي السابق عن رسالة كتبها في محبسه للرئيس الأسبق حسني مبارك منذ 13 عامًا، في سجن مزرعة طرة.

وأضاف نور في تدوينة أرفق بها مقالة له على حسابه على تويتر بعنوان "أخطر وأقصر رسالة في حياتي" أن أخطر رسالة كتبتها من سجنى هي أقصر رسالة كتبتها في حياتى، وذلك في اعتقالي في طرة، منوها بأنها بدأت عندما زارنى في سجنى يوماً مسئول كبير وثيق الصلة بالرئيس الأسبق مبارك، وسألنى متى ستخرج من هنا؟ فضحكت ساخراً من السؤال، وقلت له أسأل رئيسك الذى أرسلك؟

وأشار نور أن المسئول قال لى: أسأله أنت في رسالة مختصرة، ولطيفة، ورقيقة أكتبها وسأنقلها له مباشرة اليوم فتخرج غدًا، فقلت له المشكلة أنه ليس لدى قلم، أو ورقة، فسارع بإحضار قلم وورقة، وتركنى في إحدى زوايا غرفة مأمور السجن لأكتب رسالتى.

وتابع قائلا: وقبل أن يصل إلى المقعد الذى كان يجلس عليه، في ذات الغرفة، كنت قد طويت الورقة بعد أن دونت فيها أربع كلمات فقط، وأنني لم أجد ما أكتبه في هذه الرسالة أفضل من كلام الله .. ولم أجد ما يمكن أن أوجهه لرجل ظن أنه آله سوى "قل هو الله أحد".

وأكد أنني قمت بإغلاق الورقة، وسلمتها للمسئول الكبير، وقبل أن يصل لباب الغرفة كان قد فتح الرسالة، وظل يصرخ قائلاً: ستبقى في هذا السجن وهذا اختيارك وقرارك.

يقول نور: ظلّت كلمات الرجل تدوى في جنبات ردهات مدخل السجن وفى أذنى، وأنا أتجه منصرفًا إلى زنزانتى بسجن مزرعة طرة.

وأشار إلى أن هذه الزنزانة هي التي استضافت بعد شهور الرئيس الذى سجننى، والذى شاء القدر أن يختاروا له ذات الزنزانة، التي سجننى فيها، قرابة الخمس سنوات، كما شاء القدر أن المسئول الذى زارنى وطلب منى أن أكتب رسالة للرئيس، كان هو الآخر نزيل نفس السجن قبل رئيسه بأسابيع قليلة.

واختتم حديثه قائلاً: أنه منذ 13 عاماً، كان أول يوم اعتقال، هو نفس يوم ميلادى، 5 ديسمبر، كنت تواً خارجاً من معركة الانتخابات الرئاسية، التي نافست فيها مبارك، وحللت ثانياً، من بين عشرة مرشحين، بعضهم خاض الانتخابات، في مواجهتى، وليس في مواجهة الرئيس الأسبق.