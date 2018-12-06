"حامد" لموسي : "عيب أنا أكبر منك"

نشبت مشادة حادة على الهواء بين الإعلامي أحمد موسى والسيناريست وحيد حامد، حول تقرير وزارة التضامن التي برأت فيه مستشفى 57357، من تهم الفساد.

واتهم "حامد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، موسى بأنه يدافع عن مستشفى 57357، الأمر الذي رد عليه الإعلامي منفعلاً: "لا أسمع، أنا بدافع عن الحق مش المستشفى، اللغة دي مرفوضة من حضرتك ومن غيرك، لا أسمح بالتجاوز، معنديش مصالح".

وطالب "حامد"، موسى، التحدث معه ومناقشته بهدوء حول هذا الأمر حيث قال: "ما تتحاور يا أحمد، أنت بتدافع عن المستشفى بقالك يومين"، وأجابه الإعلامي منفعلاً: "أنا بقول بيان وزارة التضامن، وتحدثت بحياد، ولو ليَّ توجه مش هسمع رأيك".

وتابع السيناريست: "من حقك تدافع عن الحكومة وأنا من حقي أدافع عن الناس، وأنا أكبر منك بمرتين وبدافع عن بلدي"، ورد الإعلامي قائلاً: "أنا بدافع عن الناس والبلد وبلاش مزايدة يا أستاذ وحيد".

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