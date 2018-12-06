  • الخميس 06 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:32 م
بحث متقدم
مفتي بشار يحرف سورة من القرآن

مفتي بشار يحرّف سورة من القرآن

سيدة

«طبال» يهدى زوجته لثرى عربى

مصلحة السجون: 1197 يستحقون الإفراج بالعفو

الإفراج عن 640 سجينًا بعفو رئاسى

السيسي

الرئيس يصدق علي قرار جمهوري جديد.. تعرف عليه

أحمد موسى

"حامد" لموسي : "عيب أنا أكبر منك"

صورة الخبر

تقرير سرى.. "الأسد" وراء غارات الغاز فى حلب

رسالة من "سيف الإسلام" لبوتين لحل الأزمة الليبيبة

رسالة من "سيف الإسلام" لبوتين لحل الأزمة الليبية

ابراهيم سعيد

تأييد منع إبراهيم سعيد من السفر

كرم

مفاجأة.. تنفيذ الإعدام فى بطل مذبحة الشروق

سيد قطب مغرم بـ"محفوظ" ..وتنبأ له بالعالمية

سيد قطب مغرم بـ"محفوظ" ..وتنبأ له بالعالمية

تأييد منع إبراهيم سعيد من السفر

قضايا وحوادث

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

إبراهيم سعيد: «كارتيرون» مدرب ضعيف الشخصية

#

منع نجم منتخب تونس من السفر

#

منع مرتضى منصور من السفر

#

هذه الدولة قررت هدم الحسينيات الشيعية

رفضت محكمة أسرة المعادي قبول التظلم المقدم من اللاعب إبراهيم سعيد، على حكم منعه من السفر، لعدم سداد النفقة المتجمدة وأيدت القرار.

وكان قد قضى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة بالمعادي، بمنع إبراهيم سعيد من السفر، لعدم سداد النفقة المتجمد عليه.

كان هيثم السيد حمد الله، محامي طليقة اللاعب إبراهيم سعيد، تقدم بطلب وضع إبراهيم سعيد على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد، أمام محكمة أسرة المعادي، لصدور حكم قضائي ضده بالحبس رقم 196 أسرة لسنة 2017 صادر لصالح طليقته ابتسام علاء حسن.

وأقامت الدعوى طليقته ابتسام علاء، وطالبت في الدعوى، وضع إبراهيم سعيد اللاعب على قائمة الممنوعين من السفر، وأن الطالبة كانت زوجة المعلن إليه، وأنجبت منه الطفل "آدم" واستصدرت ضده أحكام قضائية في الدعوى رقم 196 لسنة 2017 أسرة المعادي.

وأضافت في دعواها أن المعلن امتنع عن تنفيذ الحكم، وأقامت الطالبة أكثر من دعوى حبس متجمد نفقة في الدعوى 326 لسنة 2016 وتجمدت لمبلغ 114 ألفا و950 جنيها، وصدر ضده حكم بالحبس 30 يومًا من تاريخ القبض عليه لامتناعه عن سداد دين النفقة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» اصطدام طائرتين أمريكيتين قبالة سواحل اليابان
» نجم عالمي يصور فيلما وثائقيا عن مقتل "خاشقجي"
» إسرائيل تخصص المليارات لمنظومة ليزرية تعترض الصواريخ
» شاهد.. قتلى ومصابون فى تفجير انتحارى شرقي إيران
» انقطاع مفاجئ للإنترنت فى دمشق
» شاهد.. إعلامي يقود المقاتلة الأمريكية F15
» شاهد.. ظهور غريب لـ"تامرأمين" على الهواء
» سر اعتداء طالب على أستاذ فى جامعة بني سويف بـ"مشرط"
» أخطاء لم يلاحظها الجمهور في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"
» مصطفى قمر: الشناوي هاجمني بسبب الفتاة التي حضرته معه لمنزلي
» كم سعر فستان "رانيا يوسف" المثير للجدل؟

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية