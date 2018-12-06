تأييد منع إبراهيم سعيد من السفر

06 ديسمبر 2018 - 11:02 ص

رفضت محكمة أسرة المعادي قبول التظلم المقدم من اللاعب إبراهيم سعيد، على حكم منعه من السفر، لعدم سداد النفقة المتجمدة وأيدت القرار.

وكان قد قضى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة بالمعادي، بمنع إبراهيم سعيد من السفر، لعدم سداد النفقة المتجمد عليه.

كان هيثم السيد حمد الله، محامي طليقة اللاعب إبراهيم سعيد، تقدم بطلب وضع إبراهيم سعيد على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد، أمام محكمة أسرة المعادي، لصدور حكم قضائي ضده بالحبس رقم 196 أسرة لسنة 2017 صادر لصالح طليقته ابتسام علاء حسن.

وأقامت الدعوى طليقته ابتسام علاء، وطالبت في الدعوى، وضع إبراهيم سعيد اللاعب على قائمة الممنوعين من السفر، وأن الطالبة كانت زوجة المعلن إليه، وأنجبت منه الطفل "آدم" واستصدرت ضده أحكام قضائية في الدعوى رقم 196 لسنة 2017 أسرة المعادي.

وأضافت في دعواها أن المعلن امتنع عن تنفيذ الحكم، وأقامت الطالبة أكثر من دعوى حبس متجمد نفقة في الدعوى 326 لسنة 2016 وتجمدت لمبلغ 114 ألفا و950 جنيها، وصدر ضده حكم بالحبس 30 يومًا من تاريخ القبض عليه لامتناعه عن سداد دين النفقة.