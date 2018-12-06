هذا ما قاله إبراهيم عيسى عن فستان رانيا يوسف

06 ديسمبر 2018 - 11:12 ص

استنكر الكاتب الصحفي والإعلامى إبراهيم عيسى من الطريقة التي تم تناول موضوع الفستان الذي ارتدته الفنانة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرًا إلى أن الأمر أخذ قسطًا أكبر مما يستحق فى الإعلام العربى والمصرى.

وقال عيسى خلال تدوينته على "فيس بوك": "قامت القيامة حول فستان رانيا يوسف وانشغل به كل العرب حتى السياسيون منهم، بينما لم يلتفت أحد إلى ملابس هذا الرجل في برد الشتاء القارس، أو إلى أطفال يموتون جوعًا كل يوم".

وعلق نشطاء على المنشور، فقال سمير جرجس: "الفستان أهم من أى حاجة".

وأضاف محمد سالم: "أمة تتصدر في الأمور غير المفيدة".