» شاهد.. قتلى ومصابون فى تفجير انتحارى شرقي إيران

أفادت مصادر محلية بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بتفجير انتحاري صباح اليوم الخميس في مدينة تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وقال مساعد محافظ سيستان وبلوشستان للشئون الأمنية الإيرانية محمد هادي مرعشي: "سمع قبل دقائق دوي انفجار قنبلة في أحد شوارع تشابهار حيث توجهت مباشرة قوى الأمن الداخلي وفرق الإغاثة إلى موقع الانفجار".

وأضاف: "هذه القنبلة كانت موضوعة داخل سيارة وانفجارها أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح".

من جهته، نفى مراسل RT نقلاً عن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني مقتل قائد قوات الشرطة في مدينة تشابهار، وأفادت الأنباء بأن مسلحين هاجموا مركز شرطة المدينة بسيارة مفخخة، وأعقب ذلك سماع إطلاق نار كثيف في المنطقة













#BREAKING At least three killed in bomb explosion in #Chabahar, many wounded: #Iran's State TV says pic.twitter.com/68zo1nQ7JZ