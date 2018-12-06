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الوزراء يقرر إنشاء ميناء جاف بالواحات لدعم الاقتصاد المصرى

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مدبولى
مدبولى

وكالات- حنان حمدتو

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، عن إنشاء ميناء جاف ومركز لوجستى بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، يُسمى الميناء الجاف والمركز اللوجستى بـ6 أكتوبر.

وأفاد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن القرار نص على أن تتولى وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة الإشراف على تنفيذ إنشاء هذا الميناء الجاف والمركز اللوجستي خلال مرحلة التنفيذ للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المقررة قانونًا، ولها أن تستعين بالغير لإنشاء وتشغيل وإدارة الميناء والمركز اللوجستي المشار إليهما.

ونص القرار على أنه لا يجوز لأي منشأة أو شركة أو فرد العمل داخل ميناء السادس من أكتوبر الجاف أو المركز اللوجستى إلا بترخيص من وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، على أن يصدر وزير المالية قرارًا بتحديد الدائرة الجمركية داخل الميناء الجاف ونظام عملها والمعاملة الجمركية له.

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