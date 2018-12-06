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عامل أمام المحكمة: "زوجتى بتدبح الخروف فى الشارع"

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محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

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تقدم عامل بدعوى تطليق أمام محكمة الأسرة بإمبابة لتطليق زوجته بسبب حبها للجزارة وذبحها الخروف في الشارع.

يقول علاء في دعواه: تزوجت بنت الجيران معها بعد قصة حب دامت 3 سنوات، لكونها بنت الجيران، بعدها تقدمت لخطبتها من والدها الذي يعمل جزار.

ويضيف الزوج: "تزوجنا بعد فترة قصيرة دامت 6 أشهر وانتقنا للعيش بقرب منزلهم الذي تم اختياره من خلال والدها والقريب من منزل أسرتها"، زواج استمر سنتين.

ويوضح أن الحياة الزوجية فى البداية اتسمت بالسعادة والفرحة حتى تغيرت زوجتي مع الوقت وشعرت بخشونة شديدة في شخصيتها.. "بقت نسخة من شخصية أمها".. وحاولت تغيرها إلًا أن المحاولات باءت بالفشل.

ويتابع الزوج: "برجع من الشغل ألاقيها تعمل بمحل الجزارة مع والدها مثل أمها.. وشاهدتها وهي تقوم بذبح خروف أمام محل والدها والناس يلتقطون لها الصور، وطبعًا أبوها مقوي قلبها".

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