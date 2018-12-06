رسالة من "سيف الإسلام" لبوتين لحل الأزمة الليبية

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عبد القادر وحيد- متابعات

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رسالة

الازمة الليبية

سيف الاسلام

كشف محمد القيلوشي عضو وفد الفريق السياسي لسيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ،عن مضمون الرسالة، التي حملها للمسؤولين الروس من نجل القذافي، والذين قاموا بتسليمها لرئيس بوتين.

وأضاف القيلوشي في تصريحات صحفية أن الرسالة  تحتوي على طلب لموسكو لتقديم دعمها لإنجاح خارطة الطريق للحل في ليبيا.  

وأشار إلي أن سيف الإسلام طرح وجهة نظره للحل في ليبيا والتي ترتكز على نقطتين أساسيتين تتمثلان في إنجاح الملتقى الوطني العام الذي يفضي إلى مصالحة وطنية مجتمعية شاملة، شرط أن يشارك فيه الجميع دون استثناء أو إقصاء، إضافة إلى إجراء انتخابات نزيهة، مؤكدا أن سيف الإسلام يدعم خارطة الطريق الأممية التي طرحها المبعوث الدولي غسان سلامة إلى ليبيا.

وأوضح القيلوشي أنه عقد عدة لقاءات الثلاثاء الماضي، مع المسؤولين الروس من بينهم نائب وزير الخارجية ومستشار الرئيس للشرق الأوسط وإفريقيا، تمكنوا خلالها من إيصال وجهة نظر سيف الإسلام القذافي وتوضيح صورة الأوضاع في ليبيا وسبل الحل، مضيفا أنهم لاقوا ترحيبا من الجانب الروسي.

 وأكد  أن هذه الزيارة إلى روسيا تأتي ضمن سلسلة من المهام التي يقوم بها فريق العمل السياسي الخاص بنجل القذافي الذي يعول عليه كثير من الليبيين لعودة لأمن البلاد.

وكان الليبي محمد القيلوشي قد قال من موسكو إنه جاء إلى روسيا على رأس وفد من فريق العمل السياسي لسيف القذافي، بالترتيب مع الحكومة الروسية، لتسليم رسالة من نجل القذافي تتضمن وجهة نظره لحل الأزمة، مؤكداً دعمه لخريطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، لمجلس الأمن.

يذكر أن سيف الإسلام القذافي لم يظهر إلى العلن منذ أن أعلن عن إطلاق سراحه من سجنه في مدينة الزنتان، جنوب مدينة طرابلس

في يونيو 2017، حيث كان معتقلا منذ الإطاحة بنظام والده.

 

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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