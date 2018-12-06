  • الخميس 06 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:32 م
بحث متقدم
مفتي بشار يحرف سورة من القرآن

مفتي بشار يحرّف سورة من القرآن

سيدة

«طبال» يهدى زوجته لثرى عربى

مصلحة السجون: 1197 يستحقون الإفراج بالعفو

الإفراج عن 640 سجينًا بعفو رئاسى

السيسي

الرئيس يصدق علي قرار جمهوري جديد.. تعرف عليه

أحمد موسى

"حامد" لموسي : "عيب أنا أكبر منك"

صورة الخبر

تقرير سرى.. "الأسد" وراء غارات الغاز فى حلب

رسالة من "سيف الإسلام" لبوتين لحل الأزمة الليبيبة

رسالة من "سيف الإسلام" لبوتين لحل الأزمة الليبية

ابراهيم سعيد

تأييد منع إبراهيم سعيد من السفر

كرم

مفاجأة.. تنفيذ الإعدام فى بطل مذبحة الشروق

سيد قطب مغرم بـ"محفوظ" ..وتنبأ له بالعالمية

سيد قطب مغرم بـ"محفوظ" ..وتنبأ له بالعالمية

اصطدام طائرتين أمريكيتين قبالة سواحل اليابان

عرب وعالم

اصطدام طائرتين شرقي الولايات المتحدة
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

اصطدام طائرتين عسكريتين أميركيتين قبالة سواحل اليابان

#

تحطم مقاتلة أمريكية جنوبي اليابان

#

ضبط 10 مهاجرين غير نظاميين قبالة السواحل التركية

#

اختفاء جزيرة في اليابان

أعلنت البحرية الأمريكية ووزارة الدفاع اليابانية فقدان 5 أشخاص إثر اصطدام طائرة من طراز "إف أي-18" بطائرة وقود من طراز "كيه سي- 130"، تابعتين لقوات مشاة البحرية الأمريكية قبالة الساحل الغربي لليابان، في وقت مبكر من اليوم الخميس، فيما تم العثور على اثنين آخرين من طاقمي الطائرتين.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهايد سوجا، قوله إن طوكيو لم تؤكد تأثر عمليات السفن التجارية جراء وقوع الحادث في المياه، كما تعهد ببذل قصارى جهده للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل إنقاذ أفراد طاقم الطائرتين المفقودين.

من جهتها، قالت مصادر مسئولة بالحكومة اليابانية إن قوات الدفاع الذاتي اليابانية أرسلت 10 طائرات، فيما أرسل خفر السواحل الياباني ست سفن دورية للقيام بعملية الإنقاذ، ولم يتم الإبلاغ عن تأثر أي سفن مدنية بوقوع الحادث.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» اصطدام طائرتين أمريكيتين قبالة سواحل اليابان
» نجم عالمي يصور فيلما وثائقيا عن مقتل "خاشقجي"
» إسرائيل تخصص المليارات لمنظومة ليزرية تعترض الصواريخ
» شاهد.. قتلى ومصابون فى تفجير انتحارى شرقي إيران
» انقطاع مفاجئ للإنترنت فى دمشق
» شاهد.. إعلامي يقود المقاتلة الأمريكية F15
» شاهد.. ظهور غريب لـ"تامرأمين" على الهواء
» سر اعتداء طالب على أستاذ فى جامعة بني سويف بـ"مشرط"
» أخطاء لم يلاحظها الجمهور في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"
» مصطفى قمر: الشناوي هاجمني بسبب الفتاة التي حضرته معه لمنزلي
» كم سعر فستان "رانيا يوسف" المثير للجدل؟

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية