» اصطدام طائرتين أمريكيتين قبالة سواحل اليابان

06 ديسمبر 2018 - 11:26 ص

أعلنت البحرية الأمريكية ووزارة الدفاع اليابانية فقدان 5 أشخاص إثر اصطدام طائرة من طراز "إف أي-18" بطائرة وقود من طراز "كيه سي- 130"، تابعتين لقوات مشاة البحرية الأمريكية قبالة الساحل الغربي لليابان، في وقت مبكر من اليوم الخميس، فيما تم العثور على اثنين آخرين من طاقمي الطائرتين.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهايد سوجا، قوله إن طوكيو لم تؤكد تأثر عمليات السفن التجارية جراء وقوع الحادث في المياه، كما تعهد ببذل قصارى جهده للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل إنقاذ أفراد طاقم الطائرتين المفقودين.

من جهتها، قالت مصادر مسئولة بالحكومة اليابانية إن قوات الدفاع الذاتي اليابانية أرسلت 10 طائرات، فيما أرسل خفر السواحل الياباني ست سفن دورية للقيام بعملية الإنقاذ، ولم يتم الإبلاغ عن تأثر أي سفن مدنية بوقوع الحادث.