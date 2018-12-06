مصر تترأس مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب

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غادة والى
غادة والى

وكالات- حنان حمدتو

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غادة والى

مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب

تقلدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي رئاسة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وذلك نظيرًا لما اعتبرته القيادة  التنفيذية للمجلس  مجهودها ودورها في دعم الارتقاء بمستويات معيشة الفئات الأكثر احتياجًا داخل الدولة المصرية.

وجاء ذلك القرار بالأمس خلال  حضورها  بمدينة شرم الشيخ اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس الشئون الاجتماعية العرب وشهدت الجلسة تسلم مصر رئاسة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب من دولة الكويت الرئيس السابق للمجلس.

وبدأت الاجتماعات بكلمة هند صبيح براك الصبيح، وزير الشئون الاجتماعية بالكويت، ثم أعلنت تسليم رئاسة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية للدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي.

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