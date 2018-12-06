مطربة تقود شبكة للاتجار بالبشر

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عمرو محمد-متابعات

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تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من الكشف عن شبكة دولية للاتجار بالبشر ضمت 20 متهمًا من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية، لتورطهم في جرائم استغلال حاجة بعض السيدات، وممارسة الضغوط عليهن للاشتراك في أعمال منافية للآداب.

وكشفت الهيئة عن أن المتهمين متورطون في جلب مخدرات الهرويين والأيس والكرستال والترامادول من دولتي تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية، وترويجها علي عملائهم من الشباب.

وأمر النائب العام ندب نيابة الأموال العامة للتحقيق في القضية، وأسفرت أعمال المراقبات السرية نفاذًا لإذن النيابة العامة عن تأكيد الوقائع وتوثيقها.

وقد صدر قرار بضبط كل المتهمين وتفتيش مقار سكنهم وعملهم وإحدى الكافتيريات المشبوهة بمنطقة المهندسين، حيث تمكنت فجر اليوم عناصر هيئة الرقابة الإدارية مدعومة بمجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين وكميات من المخدرات وجار عرضهم علي نيابة الأموال العامة، ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تورط عدد كبير من الشخصيات وإحدى المطربات المغمورة التي أثير عنها جدل في الفترة الأخيرة.

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