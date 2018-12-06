مفاجأة.. رمضان صبحي في القلعة الحمراء خلال ساعات

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رمضان صبحي
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رمضان صبحي يكشف حقيقة عودته للأهلي

رفض اللاعب رمضان صبحي نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف هيدرسفيلد الانتقال للدوري الفرنسي عن طريق عرض مغرٍ قدمه أحد الأندية معلنا عودته إلى صفوف النادي الأهلي.

وبالفعل سافر نادر شوقي وكيل اللاعب لإنجلترا لإتمام الاتفاق بشكل رسمي مع إدارة نادية الحالي هيدرسفيلد لإنهاء الصفقة.

ومن المقرر أن يعقد نادر شوقى اجتماعًا مهمًا مع إدارة هيدرسيفيلد سيعقبه الإعلان عن عودة رمضان صبحى للأهلى سواء على طريقة الإعارة لمدة 6 أشهر أو البيع النهائى.

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